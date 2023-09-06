Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor: Orta Vadeli Program bugün açıklanacak

Türkiye ekonomisine ilişkin 3 yıllık hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanacak.

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Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor: Orta Vadeli Program bugün açıklanacak

Orta Vadeli Program (OVP), saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Program ile üç yıllık makro hedefler ve yapısal reform adımları paylaşılacak.

BÜYÜMEYE İLİŞKİN DETAYLI GÖSTERGELER ELE ALINACAK

Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak.

Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor.

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