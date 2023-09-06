2008'de finansal ekosisteme giren ve blokzinciri teknolojisinin yıllar içinde gelişmesiyle sayıları giderek artan kripto para birimlerinin büyük bir bölümü de, hem geliştiriciler hem de yatırımcılar tarafından terk edildi. CoinMarketCap’te listelenen aktif kripto para birimlerinin sayısının 9 bin 295 olduğu görülürken, CoinGecko tarafından yürütülen bir araştırmada, 2014’ten bu yana terk edilen ve “ölü” olarak adlandırılan kripto para birimlerinin toplam sayısının 7 bin 368 olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Türkiye Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Kutluhan Akçın, “Ekosistemin genişlemesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi gibi faktörler, blokzinciri üzerinde yeni bir kripto para birimi altyapısı geliştirmeyi olanaklı kıldı. Bu üretim hızı piyasayı süratle büyütse de geliştirilen kripto paraların büyük bir bölümü de zamanla terk edildi" dedi.

Her yıl bine yakın kripto para birimi başarısız oluyor

Kripto para odaklı veri toplayıcısı CoinGecko tarafından 2014'ten 2022'ye kadar terk edilen kripto para birimlerine ilişkin yürütülen araştırmada, 9 yıllık süreçte her yıl listelenen ortalama 947 kripto para biriminin başarısız olduğu ortaya kondu. Analiz, platformda listelenen ve süreç içinde listelemeden çıkarılan veya deaktif olarak belirlenen kripto para birimleri üzerinden yapıldı. CoinGecko gibi platformların piyasayı anlamak açısından önemli kaynaklar olduğuna dikkat çeken Kutluhan Akçın, “Örneğin 2 aylık bir süreçte herhangi bir ticari işleme konu olmayan kripto para birimleri listelerden çıkarılabiliyor. Diğer yandan bazı kripto para projelerinin dolandırıcılık, hile gibi amaçlarla üretildiği, zaman içinde anlaşılabiliyor ve bu projeler ‘ölü’ kripto para birimleri arasında anılmaya başlanıyor. Projeyi geliştiren ekiplerin topluluklarıyla iletişimi sürdürmesi, geliştirme faaliyetlerine devam etmesi ve yenilikler duyurması da kriterler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Ölü kripto para birimlerinin rekor yılı: 2021

Kripto para piyasasına damga vuran son boğa piyasasının Kasım 2020’de başladığına dikkat çeken Kutluhan Akçın, “Boğa piyasası dönemleri, yatırımcı ilgisinin ve risk iştahının yüksek olduğu, piyasadaki ticaret hacimlerinin yükseliş gösterdiği dönemlerdir. Böyle zaman dilimlerinde geliştiriciler de hızla yeni projeler devreye alabiliyor. Örneğin 2021’de, 8 binden fazla kripto para birimi listelendiği biliniyor. Fakat aynı dönemde bu projelerin %40’ının devre dışı bırakıldığı, CoinGecko listelerinden çıkarıldığı görülüyor. 3 bin 300’den fazla kripto para biriminin delist edildiği 2021, ‘ölü’ kripto para birimlerin rekor yılı. Bu açıdan bir anomali yılı olarak adlandırılıyor. İnternet sitelerine erişilemeyen, sosyal medya hesaplarında veya topluluk ağlarında paylaşım görülmeyen, ticaret hacmi üretemeyen, kripto para borsalarında listelenmeyen kripto paralar, hızlıca geri planda kalarak unutuluyor” diye konuştu.

“Titiz listeleme süreçleri yürütüyoruz”

Kriptoya açılan kapı mottosuyla 2013'ten bu yana faaliyet gösterdiklerini ve onlarca ülkede, yüz binlerce kripto para yatırımcısının tercih ettiği bir platform olduklarını hatırlatan Gate.io Türkiye Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Kutluhan Akçın, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bağımsız kripto para veri platformlarına göre işlem hacmine ve kullanıcı güvenine göre dünyanın ilk 10 kripto para borsası arasında yer alan Gate.io olarak platformumuzda bin 700'ü aşkın kripto para birimi için alım satım işlemi gerçekleştirilebiliyor. Projesini Gate.io Türkiye’de işleme açmak isteyen geliştiricilerin beş aşamalı bir form doldurarak proje, takım, ortaklar hakkında kapsamlı bilgiler vermesi gerekiyor. Değerlendirme sürecinin ardından Gate.io Türkiye ekibi, geliştiricilerle iletişime geçiyor. Yeni kripto para birimleri, titiz bir değerlendirme sürecinin ardından Gate.io Türkiye’de listelenebiliyor. Aynı süreci, Startup adını verdiğimiz ve yeni blokzinciri projelerinin daha çok kişiye ulaşmasını kolaylaştıran programımızda da yürütüyoruz. Bu sayede kullanıcılarımıza temeli sağlam bir zemin üzerine kurulmuş, güven veren kripto para birimleri sunuyoruz.”