Ek MTV vergisinde son gün! AYM'den karar çıktı mı?

Ek MTV’nin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Bugün ilk taksitin ödeme süresinde sona gelindi.

MTV'de ödemelerin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden yapılabileceği bildirildi.

AYM NE KARAR VERECEK?

AKP hükümeti, 6 Şubat depremini gerekçe göstererek haziran ayında torba yasa değişikliği ile mevcut ve yeni satın alınacak tüm motorlu araçların bu yıl bir kez daha MTV ödemesi düzenlemesini getirmiş, CHP ise iptali istemiyle AYM’ye dava açmıştı. Ek MTV’nin ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona erecek, ancak Anayasa Mahkemesi’nden açılan davalara ilişkin henüz bir karar çıkmadı.