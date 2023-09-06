Ek MTV vergisinde son gün! AYM'den karar çıktı mı?

AKP'nin 6 Şubat depremlerini gerekçe göstererek çıkardığı ek MTV vergilerinin ödemelerinde ilk taksitin ödenmesi için bugün son gün. AYM'ye açılan iptal davasından ise henüz bir haber çıkmadı.

Son Güncelleme:
Ek MTV vergisinde son gün! AYM'den karar çıktı mı?

Ek MTV’nin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Bugün ilk taksitin ödeme süresinde sona gelindi.

MTV'de ödemelerin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden yapılabileceği bildirildi.

AYM NE KARAR VERECEK?

AKP hükümeti, 6 Şubat depremini gerekçe göstererek haziran ayında torba yasa değişikliği ile mevcut ve yeni satın alınacak tüm motorlu araçların bu yıl bir kez daha MTV ödemesi düzenlemesini getirmiş, CHP ise iptali istemiyle AYM’ye dava açmıştı. Ek MTV’nin ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona erecek, ancak Anayasa Mahkemesi’nden açılan davalara ilişkin henüz bir karar çıkmadı.

Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM) MTV AKP Vergi
Son Güncelleme:
İnsanı çileden çıkaran 3 burç! Asla laf dinlemeyi bilmiyor ve insanı sinir ediyorlar İnsanı çileden çıkaran 3 burç! Asla laf dinlemeyi bilmiyor ve insanı sinir ediyorlar
Turşuya lezzet katan tüyo! Kıtır kıtır olmasını sağlayan aşçı sırrı Turşuya lezzet katan tüyo! Kıtır kıtır olmasını sağlayan aşçı sırrı
Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor: Orta Vadeli Program bugün açıklanacak Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor: Orta Vadeli Program bugün açıklanacak
Her yıl bine yakın kripto para birimi başarısız oluyor Her yıl bine yakın kripto para birimi başarısız oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun
Ne EYT ne erken emeklilik: En az 3600 prim günü olanlar dikkat! Ne EYT ne erken emeklilik: En az 3600 prim günü olanlar dikkat!
IMDB açıkladı: İşte 2023'ün en iyi 10 dizisi IMDB açıkladı: İşte 2023'ün en iyi 10 dizisi
Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak, 'her şeyi göze alıyoruz' Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak
Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca'da boğularak can verdi Ünlü yönetmen Sapanca'da boğularak can verdi