TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de son durum
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Verilere göre enflasyon, Eylül ayında yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.
DOLAR/TL'DE SON DURUM
TÜİK'in açıkladığı rakamlar sonrası dolar/TL gün içi en yüksek 27,60 TL seviyesini görürken, daha sonra 27,50 TL seviyesine çekildi.
MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ
Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru tahmini bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, eylül ayı anket döneminde 30,14 TL olmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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