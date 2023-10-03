TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de son durum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirdi.

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TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de son durum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Verilere göre enflasyon, Eylül ayında yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

TÜİK'in açıkladığı rakamlar sonrası dolar/TL gün içi en yüksek 27,60 TL seviyesini görürken, daha sonra 27,50 TL seviyesine çekildi.

TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de son durum - Resim : 1

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ

Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru tahmini bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, eylül ayı anket döneminde 30,14 TL olmuştu.

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yılın zirvesi!TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yılın zirvesi!Ekonomi
ENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladıENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yılın zirvesi! TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
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