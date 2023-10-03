ENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında %6,24 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %130,13 olarak gerçekleşti.

2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise %95,33 oldu.

EN AZ VE EN FAZLA ARTIŞ

Verilere göre en az aylık artış %1,80 ile Giyim ve Ayakkabı en fazla artış ise %11,05 ile Eğlence ve Kültür kaleminde gerçekleşti.