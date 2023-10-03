ENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında %6,24 arttı.
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %130,13 olarak gerçekleşti.
2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise %95,33 oldu.
EN AZ VE EN FAZLA ARTIŞ
Verilere göre en az aylık artış %1,80 ile Giyim ve Ayakkabı en fazla artış ise %11,05 ile Eğlence ve Kültür kaleminde gerçekleşti.
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