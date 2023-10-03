TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yılın zirvesi!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Eylül ayında yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu. Böylece enflasyon 2023 yılının zirvesini gördü.

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TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yılın zirvesi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75 artarken, yıllık enflasyon yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon 2023 yılının zirvesini gördü.

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yılın zirvesi! - Resim : 1

ÜRETİCİ ENFLASYONU GERİLEDİ

Yurt içi ÜFE Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,55 artış gösterdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 3.7 ila yüzde 6.2 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 60 ila yüzde 63.7 arasında bulunuyor.

Bloomberg HT'nin 16 kurumla gerçekleştirdiği ankete göre medyan beklenti eylül ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 5 artması yönünde oldu. Yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 61,9 oldu.

AA Finans'ın 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı eylül enflasyonu beklenti anketine göre, ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı. Yıllık enflasyonun ise yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyordu.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 67,22 seviyesinde bulunuyordu.

ENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladıENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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ENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
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