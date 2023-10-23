TÜİK açıkladı: Ekonomi yine güven vermedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 4,4 artarak 74,6'ya yükseldi. Ancak endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

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TÜİK açıkladı: Ekonomi yine güven vermedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4,4 arttı. Eylülde 71,5 olan endeks, ekimde 74,6 olarak kayıtlara geçti.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 6,1 artışla 59,7 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 68,9 iken bu ay yüzde 5,4 artışla 72,6 oldu.

TÜİK açıkladı: Ekonomi yine güven vermedi! - Resim : 1

KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERDİ

Öte yandan anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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