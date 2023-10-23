Mehmet Şimşek kesin konuştu: Vergilerde tekrar bu şekilde bir artış olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda geride bıraktığımız süreçtekine benzer bir 'yüksek vergi zammı' yapılmayacağı mesajını verdi.

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Mehmet Şimşek kesin konuştu: Vergilerde tekrar bu şekilde bir artış olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündeminde yer alan konularla ilgili olarak TV100 yazarı Hacı Yakışıklı'ya açıklamalarda bulundu.

Son dönemde farklı ülkelerde gerçekleştirdiği yatırımcı arayışıyla gündemde olan Şimşek, 'kalıcı düzelme için geçici sıkıntılar yaşanacağını, ancak 2024 yılının ikinci yarısı itibariyle enflasyonun ateşinin kademeli düşeceğini' söyledi.

'VATANDAŞIN DERDİ GEÇİM'

Şimşek, Yakışıklı'nın "Tekrar vergilerde bu şekilde bir artış olur mu?", "2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı?" şeklindeki sorularına "Hayır" yanıtını verdi.

AKP'ye yakın gazeteci bunun üzerine "Yüksek vergi artışları yeni senede yok görünüyor" yorumunu yaptı.

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