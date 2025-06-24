Trump'tan Fed Başkanı'na Çok Ağır Sözler: 'İnatçı, Yetersiz'

ABD Başkanı Donald Trump Fed Başkanı Powell için yine çok sert ifadeler kullandı. Trump, Kongre üyelerini Powell'a baskı yapmaya çağırdı. Trump, geçmişte yaptığı açıklamalarda Powell için 'aptal', 'moron' gibi ifadeler kullanmıştı. Trump, Powell'ı kovmayacağını da belirtmişti.

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Trump'tan Fed Başkanı'na Çok Ağır Sözler: 'İnatçı, Yetersiz'
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ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı yinne topa tuttu. Truth Social isimli sosyal medya platformundan bir açıklama yapan Trump, Powell’ı ekonomiyi ‘harika’ olarak nitelemesine rağmen faizleri düşürmediği için ‘inatçılıkla’ suçladı.

Trump açıklamasında Fed Başkanı için ‘Bay Çok Geç Jerome Powell’ ifadelerini kullanırken, “Bugün Kongre'de olacak ve birçok şeyin yanı sıra, faiz oranını düşürmeyi neden reddettiğini açıklayacak. Avrupa 10 kesinti yaptı, biz SIFIR yaptık. Enflasyon yok, harika ekonomi var - En azından iki ila üç puan daha düşük olmalıyız" dedi.

Trump'tan Fed Başkanı'na Çok Ağır Sözler: 'İnatçı, Yetersiz' - Resim : 1

Faiz oranlarının düşmemesinin ABD’ye "yılda 800 milyar dolar artı" tasarruf sağlayabileceğini söyleyen Trmp, Kongre üyelerini Powell’a baskı yapmaya çağırdı. Trump, "Umarım Kongre bu aptal, inatçı adam için harekete geçer. Önümüzdeki yıllarda onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğiz" dedi.

Trump sözlerini "KURUL AMERİKA'YI TEKRAR HARİKA YAPMALI!" ifadeleriyle noktalandırdı.

DAHA ÖNCE DE SERT İFADELER KULLANMIŞTI

Trump, Powell için daha önce de faiz oranlarını düşürmediği için sert sözlerle eleştirmiş ve Powell için ‘aptal’, ‘moron’, ‘ahmak’ gibi ifadeler kullanmıştı.

Trump açıklamalarında Powell'ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirterek, "Yalan haberler, 'Onu kovarsan çok kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım” demişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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