Her Gün Milyonlarca Kişi Kullanıyor! Rekabet Kurumu'ndan Kariyer.net'e Soruşturma

Rekabet Kurumu, Kariyer.net’in “İşin Olsun” platformuyla veri birleştirme, fiyatlama ve reklam harcamaları üzerinden rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Her Gün Milyonlarca Kişi Kullanıyor! Rekabet Kurumu'ndan Kariyer.net'e Soruşturma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rekabet Kurumu, Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri AŞ (Kariyernet) hakkında yürütülen ön araştırma sonuçlarını açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, Kariyernet’in aynı ekonomik bütünlük içinde faaliyet gösteren “www.isinolsun.com” platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulamaları, fiyatlama davranışları ve yoğun reklam harcamalarıyla hakim durumunu kötüye kullandığına dair iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

DETAYLI İNCELENECEK

Kurumun açıklamasına göre, Kariyernet’in bu uygulamaları, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği yönünde değerlendirildi. Soruşturma, Kariyernet’in piyasadaki gücünü kullanarak rekabeti bozucu eylemlerde bulunup bulunmadığına dair detaylı bir inceleme içerecek.

Rekabet Kurumu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda, “Kariyer.net Hakkında Soruşturma Açıldı” başlığıyla şu ifadeler yer aldı:

“Kariyernet’in aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren www.isinolsun.com platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulaması, fiyatlama davranışı ve yoğun reklam harcamaları vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildi.”

Arzum Resmen KAP'a Bildirdi! Dev Marka ÇıkmazdaArzum Resmen KAP'a Bildirdi! Dev Marka ÇıkmazdaEkonomi

Rekabet Kurumu’ndan Google’a Soruşturma! Yeni Reklam Modeli Mercek AltındaRekabet Kurumu’ndan Google’a Soruşturma! Yeni Reklam Modeli Mercek AltındaBilim - Teknoloji

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Rekabet Kurulu
Uyarılar Peş Peşe Geldi: Bu Airfryer Modelleri Yangın Riski Taşıyor Uyarılar Peş Peşe Geldi: Bu Airfryer Modelleri Yangın Riski Taşıyor
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
İstanbul'da 'Yaz' Dopingi! İşte İlçe İlçe Kira Fiyatları... En Düşük ve En Yüksek Fiyat Hangi İlçelerde? İşte İlçe İlçe Kira Fiyatları...
Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme
Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı! İşte Güncel Kira Fiyatları Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı
LC Waikiki, DeFacto Gibi Ünlü Markalar Müşterisiydi! Tekstil Devi Fabrikasını Satışa Çıkardı LC Waikiki, DeFacto Gibi Ünlü Markalar Müşterisiydi! Tekstil Devi Fabrikasını Satışa Çıkardı