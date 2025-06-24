Her Gün Milyonlarca Kişi Kullanıyor! Rekabet Kurumu'ndan Kariyer.net'e Soruşturma

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Rekabet Kurumu, Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri AŞ (Kariyernet) hakkında yürütülen ön araştırma sonuçlarını açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, Kariyernet’in aynı ekonomik bütünlük içinde faaliyet gösteren “www.isinolsun.com” platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulamaları, fiyatlama davranışları ve yoğun reklam harcamalarıyla hakim durumunu kötüye kullandığına dair iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

DETAYLI İNCELENECEK

Kurumun açıklamasına göre, Kariyernet’in bu uygulamaları, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği yönünde değerlendirildi. Soruşturma, Kariyernet’in piyasadaki gücünü kullanarak rekabeti bozucu eylemlerde bulunup bulunmadığına dair detaylı bir inceleme içerecek.

Rekabet Kurumu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda, “Kariyer.net Hakkında Soruşturma Açıldı” başlığıyla şu ifadeler yer aldı:

“Kariyernet’in aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren www.isinolsun.com platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulaması, fiyatlama davranışı ve yoğun reklam harcamaları vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildi.”

Kaynak: Haber Merkezi