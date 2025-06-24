Uyarılar Peş Peşe Geldi: Bu Airfryer Modelleri Yangın Riski Taşıyor

Son dönemde mutfaklarda sıkça kullanılan Tower markalı bazı Airfryer modelleri için yangın riski uyarısı yapıldı. Aşırı ısınma tehlikesi taşıyan bu cihazların kullanımının derhal durdurulması isteniyor.

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Uyarılar Peş Peşe Geldi: Bu Airfryer Modelleri Yangın Riski Taşıyor
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Son dönemlerde mutfaklarda sıkça tercih edilen Airfryer cihazlarıyla ilgili dikkat çeken bir güvenlik uyarısı yapıldı. Birleşik Krallık’ta yürütülen denetimler sonucunda, Tower Housewares markasına ait bazı Airfryer modellerinin yangın tehlikesi oluşturabileceği ortaya çıktı. Kullanıcıların bu modelleri hemen kullanmayı bırakması istenirken, ürünlerin piyasadan gönüllü olarak toplatılmasına karar verildi.

AŞIRI ISINMA TEHLİKESİ VAR

İngiltere'deki Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) tarafından yapılan teknik incelemeler, Tower markasına ait bazı fritöz modellerinin çalışırken aşırı ısındığını ve bu durumun yangına yol açabileceğini ortaya koydu. Düşük risk grubunda yer alsa da, marka müşteri güvenliğini öncelik kabul ederek, geri çağırma işlemini başlattı.

"GÖNÜLLÜ GERİ ÇAĞIRMA BAŞLATTIK"

Uyarılar Peş Peşe Geldi: Bu Airfryer Modelleri Yangın Riski Taşıyor - Resim : 1

Tower yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Ticaret Standartları bu durumu düşük risk kategorisinde değerlendirmiş olsa da, biz kullanıcı güvenliğini en üst sırada tutuyoruz. Bu nedenle ilgili ürünleri gönüllü olarak geri çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, kullanıcıların bu cihazları hemen fişten çekmesi ve kesinlikle kullanmaması gerektiği uyarısında bulundu. Cihazınızın riskli modeller arasında yer alıp almadığını anlamak için ürünün model numarasını kontrol etmeniz gerekiyor.

Geri Çağırılan Modeller Şunlar:

T17023 – Tower 2,2 Litre Manuel Fritöz

T17061BLK – Tower 4 Litre Manuel Fritöz

T17067 – Tower 4 Litre Dijital Fritöz

T17087 – Tower 2 Litre Kompakt Manuel Fritöz

Kaynak: Haber Merkezi

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