Trafiğe Çıkan Herkes Hemen Kontrol Etsin! Bilmeyen Sürücülere Rekor Ceza Kesildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen geniş çaplı trafik denetimlerinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Sadece bir haftalık süreçte milyonlarca araç denetlendi, yüz binlerce sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle ceza uygulandı. Hız sınırı ihlali, araç muayenesizliği ve uygunsuz ışık kullanımı gibi nedenlerle kesilen toplam ceza miktarı 325 milyon lirayı aştı.

Trafiğe Çıkan Herkes Hemen Kontrol Etsin! Bilmeyen Sürücülere Rekor Ceza Kesildi

8-15 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde yapılan kontrollerde, toplam 3 milyon 679 bin araç trafikte denetlendi. Denetimler sonucunda 531 bin 491 sürücüye, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı. Bakanlık, bu kapsamda yapılan uygulamaların sürücülerin güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

HIZ İHLALİ İLK SIRADA YER ALDI

En fazla cezanın hız sınırı ihlali nedeniyle uygulandığı tespit edildi. Radar denetimlerinde 150 binden fazla sürücünün belirlenen hız limitlerini aştığı belirlendi. Yüzde 10 ila yüzde 30 aralığında hız aşımı yapan sürücülere 2 bin 168 TL idari para cezası kesildi.

Trafiğe Çıkan Herkes Hemen Kontrol Etsin! Bilmeyen Sürücülere Rekor Ceza Kesildi - Resim : 1

MUAYENESİZ ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik kontrolleri sadece hızla sınırlı kalmadı. Araç muayenesinin yapılmadığı tespit edilen 29 bin 116 araç trafikten men edildi. Ayrıca emniyet kemeri takmayan 29 bin 836 sürücüye, ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen 17 bin kişiye de cezai işlem uygulandı.

UYGUNSUZ IŞIK KULLANIMINA DA CEZA YAĞDI

Karayolları Trafik Kanunu’nun 64. maddesi kapsamında uygunsuz ışık donanımı kullanan sürücülere de ceza kesildi. Far, sis lambası ya da neon ışık gibi uygun olmayan donanımlar nedeniyle sadece son bir haftada binlerce sürücüye işlem yapıldı. 2025 yılı başından bu yana bu nedenle ceza alan sürücü sayısı 26 bin 822’ye ulaştı.

Trafiğe Çıkan Herkes Hemen Kontrol Etsin! Bilmeyen Sürücülere Rekor Ceza Kesildi - Resim : 2

CEZALAR E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR

İçişleri Bakanlığı, denetimlerin temel amacının sürücüleri trafik kurallarına riayet etmeye teşvik etmek olduğunu vurguladı. Bakanlık ayrıca vatandaşlara, e-Devlet üzerinden sunulan ceza sorgulama sistemi aracılığıyla üzerlerine kayıtlı trafik cezalarını düzenli olarak kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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