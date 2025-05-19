Altının Nabzı Yeniden Yükseliyor, Durgunluk Yerini Hareketliliğe Bıraktı: İşte Güncel Fiyatlar
Küresel piyasalarda artan belirsizlikle birlikte yatırımcılar yeniden güvenli limanlara yönelmeye başladı. Son haftalarda düşüş gösteren altın, sürpriz bir gelişmenin ardından toparlanma sinyalleri veriyor. İşte 19 Mayıs 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları tablosu…
Küresel piyasaların yön arayışı sürerken, altın fiyatları da bu hareketlilikten doğrudan etkileniyor. Son dönemde ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin hafiflemesi ve dolar endeksindeki yükseliş, yatırımcıların güvenli liman talebini azaltarak altın üzerinde baskı kurmuştu. Bu gelişmelerin etkisiyle altın son 6 ayın en kötü haftalık performansını sergilemişti.
Ancak yeni haftanın başlangıcında dengeler yeniden değişmeye başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesiyle birlikte küresel risk algısı tekrar yükseldi. Bu gelişme, yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yöneltirken, altın fiyatlarında toparlanma sinyalleri görüldü.
Ons altın haftaya artışla 3.215 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 3.206 ile 3.249 dolar arasında dalgalanan fiyat, şu sıralar 3.217 dolardan işlem görüyor.
Yurt içinde ise gram altın da küresel hareketliliğe paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın, güne 4.016 liradan başladı.
İşte 19 Mayıs Pazartesi 2025 güncel altın fiyatları...
Çeyrek altın
Alış: 6.428,0400
Satış: 6.569,5100
Cumhuriyet altını
Alış: 25.712,1500
Satış: 26.197,6700
Tam altın
Alış: 26.698,00
Satış: 26.886,00
Kaynak: Haber Merkezi