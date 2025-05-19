Altının Nabzı Yeniden Yükseliyor, Durgunluk Yerini Hareketliliğe Bıraktı: İşte Güncel Fiyatlar

Küresel piyasalarda artan belirsizlikle birlikte yatırımcılar yeniden güvenli limanlara yönelmeye başladı. Son haftalarda düşüş gösteren altın, sürpriz bir gelişmenin ardından toparlanma sinyalleri veriyor. İşte 19 Mayıs 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları tablosu…

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Altının Nabzı Yeniden Yükseliyor, Durgunluk Yerini Hareketliliğe Bıraktı: İşte Güncel Fiyatlar

Küresel piyasaların yön arayışı sürerken, altın fiyatları da bu hareketlilikten doğrudan etkileniyor. Son dönemde ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin hafiflemesi ve dolar endeksindeki yükseliş, yatırımcıların güvenli liman talebini azaltarak altın üzerinde baskı kurmuştu. Bu gelişmelerin etkisiyle altın son 6 ayın en kötü haftalık performansını sergilemişti.

Altının Nabzı Yeniden Yükseliyor, Durgunluk Yerini Hareketliliğe Bıraktı: İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 1

Ancak yeni haftanın başlangıcında dengeler yeniden değişmeye başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesiyle birlikte küresel risk algısı tekrar yükseldi. Bu gelişme, yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yöneltirken, altın fiyatlarında toparlanma sinyalleri görüldü.

Ons altın haftaya artışla 3.215 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 3.206 ile 3.249 dolar arasında dalgalanan fiyat, şu sıralar 3.217 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise gram altın da küresel hareketliliğe paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın, güne 4.016 liradan başladı.

Altının Nabzı Yeniden Yükseliyor, Durgunluk Yerini Hareketliliğe Bıraktı: İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 2

İşte 19 Mayıs Pazartesi 2025 güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın

Alış: 6.428,0400

Satış: 6.569,5100

Cumhuriyet altını

Alış: 25.712,1500

Satış: 26.197,6700

Tam altın

Alış: 26.698,00

Satış: 26.886,00

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Kaynak: Haber Merkezi

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