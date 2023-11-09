Togg satışında yeni dönem

Yerli otomobil Togg satışlarında kurasız dönem 2024’te başlayacak.

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Togg satışında yeni dönem

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a sahip olmak isteyenler 2024’te kurasız sipariş verebilecek. Bu yıl günlük üretimin yetişmemesinden kaynaklı doğrudan sipariş verilemeyip kuraya tabi tutulan Togg’un kapasitesini artırması da sıra bekleyen vatandaşların rahatlıkla satın alabileceği döneme geçilebileceğinin sinyalini verdi.

SİPARİŞLER TRUMORE ÜZERİNDEN ALINACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre günlük üretim kapasitesi Ekim ayı itibarıyla çift vardiyayla 280 adede kadar çıkan milli otomobil Togg’un aynı hızda devam etmesi halinde gelecek yıl 80 bin adedin üzerinde üretim yapacağı anlamına geliyor. 2024’te öncelik bu yıl kurayla belirlenen 20 bin asil talihlinin ardından 20 bin yedek talihlinin olacak. 80 bin adet üretim yapılması halinde ise kalan 60 bin adetlik kapasitenin kura yoluyla değil, Trumore üzerinden sipariş yoluyla alınması bekleniyor.

Togg’un en dikkat çekici üretim özelliği ise terzi usulü olmasından geliyor. Satın alacağı modeli Trumore üzerinden tasarlayan müşteri otomobilin renginden döşemelerine kadar sunulan geniş seçeneklerin yanında elektrikli motor gücünü de ayarlayabiliyor. TruID ile peşinatı yatırılan ve tasarlanan otomobil öngörülen tarihler arasında kullanıcıya teslim ediliyor. Bu yıl belirlenen peşinat bedeli kurayla belirlenen talihliler için 60 bin liraydı. Gelecek yıl ise ne kadar olacağı bilinmiyor. Togg peşinatı Türk Lirası ya da döviz olarak değil AVAX Coin olarak ödenebiliyor.

SEDAN MODEL İÇİN GERİ SAYIM

Togg’un SUV modeli T10X’in yanında gelecek yıl sedan model için de düğmeye basılacak. Demo üretimleri yılın son çeyreğine yetişecek modelin kodu ise T10S olacak. SUV’a göre daha uygun fiyatlı olması beklenen sedan Togg’un üretim stratejisinde adet olarak amiral konumunda olacağı öngörülüyor. 2025’te ihracata Avrupa’dan başlayacak Togg’un teknoloji güncellemesinin yanında modellere makyaj yapacağı da gündemde yer alana konular arasında.

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