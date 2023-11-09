Vergi artışları piyasayı vurdu, Japon otomobil devi Mazda Türkiye'den çekildi!

Geçtiğimiz temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre; KDV, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

OTOMOBİLDE DE VERGİ ARTTI

Böylece otomobil sektöründe KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Yüzde 80 ÖTV’li otomobillerdeki vergi, yüzde 112’den yüzde 116’ya yükseldi.

MAZDA TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ

Yaşanan vergi artışı sonrası Japon otomotiv devi Mazda Motor, Türkiye, satış operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye’deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem