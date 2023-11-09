AYM kararı çiğnendi, gram altın yükselişe geçti!

Yargıtay bir ilke imza atarak tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kararın ardından altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen, dolar/TL kurundan destek bulan gram altın yükseliş kaydetti.

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AYM kararı çiğnendi, gram altın yükselişe geçti!

Yargıtay bir ilke imza atarak tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu kararın ardından insan hakları ve hukukun temel ilkelerinin rafa kalktığı endişesi piyasalarda hakim olurken, dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yaşanan gelişmelerle birlikte küresel piyasalarda altının ons fiyatı önceki kapanışının hemen altında bin 950 dolar seviyesinde bulunurken, yurt içi piyasalarda dolar/TL kurundan destek bulan gram altın, bin 788 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

AYM kararı çiğnendi, gram altın yükselişe geçti! - Resim : 1

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,09 düşüşle bin 784 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 940 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 20 liradan satılıyor.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Parkı davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı.

Daire, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Söz konusu karar sonrası 'Dünya Ekonomisindeki Yerimiz' başlıklı bir yazı kaleme alan Ekonomist Mahfi Eğilmez, "hukukun üstünlüğü ilkesinin giderek kaybedilmesi"nin ekonomi üzerindeki etkilerine işaret etti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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