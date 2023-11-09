Hukuk rafa kalktı, piyasalar alev aldı: Euro ve dolarda rekor seviye!

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Parkı davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı.

Daire, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Dairenin kararında, Anayasa Mahkemesinin, Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma temel hakkının ihlal edildiği yönündeki kararla, adli yargı mercii tarafından yapılan yargısal faaliyetlerin tamamıyla hükümsüz sayılarak yerindeliğinin denetlendiği belirtildi.

EURO VE DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,47 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,53 TL'den başladı. Aynı dakikalarda Euro ise, tarihi rekorunu 30,8300 TL'ye çıkardı.

"EN ÖNEMLİSİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNİN KAYBEDİLMESİ"

Konuya ilişkin "Dünya Ekonomisindeki Yerimiz" başlıklı bir yazı kaleme alan Ekonomist Mahfi Eğilmez, şu ifadelere yer verdi:

"Bu durumda olmamızın, yanlış ekonomi politikası uygulamalarından, hataları kabul etmemeye, irrasyonel kararlardan faiz takıntısına, vergi sisteminin yanlışlığından teşvik uygulamasının bozukluğuna, bilimi ikinci plana atmamızdan eğitimde kalite düşüşüne kadar pek çok nedeni var. Bu nedenler arasında belki de en önemlisi hukukun üstünlüğü ilkesinin giderek kaybedilmesi. Danimarka'nın birinci, Venezuela'nın sonuncu olduğu Hukukun Üstünlüğü Endeksinde Türkiye, 142 ülke arasında 117'nci sırada yer alıyor. 'Hukuk olmadan da yabancı sermaye çekiyor' denilen Çin, bizden 20 sıra yukarıda."

Kaynak: Gerçek Gündem