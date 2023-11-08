Yargıtay skandalına MHP'den tam destek!

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmaması önemli bir eksikliktir. Hukuk normu koymanın, muhakeme meselesi değildir" açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
Yargıtay skandalına MHP'den tam destek!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti.

Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi söz konusu kararı bugün verdi. Karar, akşam saatlerinde kamuoyu ile paylaşıldı.

MHP'DEN TAM DESTEK

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ceza kanunlarının yorum tekeli ceza hakimlerine bırakılmıştır. Hakim yargı faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hakim, soruna ölçülü duygusallıktan uzak ve soğukkanlı yaklaşarak gerek metne bağlı dar yorumla, gerekse kanun koyucunun iradesini ortaya koyan amaca yönelik yorumla, meseleyi çözmeye ve doğru sonuca ulaşmaya çalışır.

AYM kararları gücünü, bir başka hukuki merciin denetiminden geçmeyecek olmasından, herkesi bağlayıcı olmasından değil, yetkin ve tutarlı hukuki gerekçelerden almalıdır. Hukuk kuralı uygulayıcının elinde değişmemelidir. Hakimler ne diyorlarsa anayasa odur denebilir mi?

Kuvvetler ayrılığı ilkesi çeşitli şekillerde zedelenebilir. Bunlardan biri de yargısal aktivizmdir. Yargısal aktivizm, bazen yasama organının etkisizleşmesine, bazen yasama kararlarının iptaline, bazen yargının yasama organının yerine geçmesi olarak karşımıza çıkar.

Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmaması önemli bir eksikliktir. Hukuk normu koymanın, muhakeme meselesi değildir. Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizm de bulunamaz. Yasama organın yerine geçerek norm da ihdas edemez, mevcut olan normu da görmezden gelemez, anayasayı yeniden yorumlayamaz. Suç ve ceza politikasını belirlemek, Anayasa Mahkemesi kararlarında sıkça ifade edildiği gibi kanun koyucunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirindedir."

Etiketler
MHP Can Atalay Yargıtay Anayasa Mahkemesi (AYM)
Son Güncelleme:
Almanya'ya iltica edeceklerin dikkatine! Ülke yeni kolaylıklar sağlıyor Almanya'ya iltica edeceklerin dikkatine! Ülke yeni kolaylıklar sağlıyor
Hasat sonrası üretenler çok sevinecek! Sapından bile para kazandıracak! Hasat sonrası üretenler çok sevinecek! Sapından bile para kazandıracak!
Yargıtay'dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin İYİ Parti'den açıklama Yargıtay'dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin İYİ Parti'den açıklama
TİP'li Ahmet Şık'tan İçişleri Bakanı'na soru: 'Dilan-Engin Polat çiftinin bazı siyasetçilerin de kara parasını akladığı iddiaları doğru mu?' 'Dilan-Engin Polat çiftinin bazı siyasetçilerin de kara parasını akladığı iddiaları doğru mu?'
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu
Dilan Polat ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi Dilan ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi
Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak
Uzmanlar uyardı: El Nino yazından sonra "La Nina" kışı geliyor! El Nino yazından sonra "La Nina" kışı geliyor!
İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu