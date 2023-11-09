Bitcoin yönünü yukarı doğru çevirdi, son 18 ayın zirvesi geldi!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını şimdilik bitirdiğine dair beklentilerle Bitcoin son 18 ayın zirvesine çıktı.

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Bitcoin yönünü yukarı doğru çevirdi, son 18 ayın zirvesi geldi!

Dünya ekonomileri yavaş yavaş şahin politikalarının sonuna yaklaşırken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, dünya genelinde jeopolitik gerilimlerdeki artışın Avrupa ve Çin'de halihazırda zayıf olan büyümeyi daha da kötüleştirebileceğini ve etkilerinin ABD ekonomisinin gidişatını değiştirebileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle Fed'in faiz artırımlarını şimdilik bitirdiğine dair beklentilerle Bitcoin son 18 ayın zirvesine çıktı. Böylece Bitcoin 36 bin doların üzerini gördü.

RESMİ ONAY GÜNDEMDE

Öte yandan ETF'lere resmi onay geleceğine dair beklentiler de Bitcoin'i destekledi.

Bitcoin yönünü yukarı doğru çevirdi, son 18 ayın zirvesi geldi! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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