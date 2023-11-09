Bir sigara grubuna daha zam

Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından 'Zam fırtınası devam ediyor' notuyla Imperial Tobacco grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın, paylaşımında, yapılan zamların ardından gruba ait sigarların güncel fiyat listesini paylaştı.

Paylaşıma göre, grubun en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira oldu.

Dündar, zamlı fiyatların bugün itibarıyla geçerli olacağını belirtti.

1 Kasım'da JTI grubu sigaralara 5 lira zam gelmişti. Zammın ardındna grubun en ucuz sigarası 50 lira olmuştu.

3 Kasım'da BAT grubuna ait sigaralara paket başına 4 ila 6 TL arasında zam gelmişti. Zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 48 TL, en pahalı sigara ise 60 TL olmuştu.

7 Kasım'da ise Philip Morris grubuna 5 lira zam gelmişti. 5 TL'lik zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 52 TL, en pahalı sigara ise 58 TL'ye yükselmişti