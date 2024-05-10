TMSF bir varlığı satışa çıkardı

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını satışa çıkardı.

Son Güncelleme:
TMSF bir varlığı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin, Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen ihalede, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat yatırılması ve 24 Haziran saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 25 Haziran saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme:
Meyhaneciler bile bu sırları bilmiyor. Meyhane pilavına lezzet katan pişirme yöntemi Meyhaneciler bile bu sırları bilmiyor. Meyhane pilavına lezzet katan pişirme yöntemi
Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş... Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş...
Mehmet Şimşek tarih verdi: Yeni ekonomi planı yolda! Yeni ekonomi planı yolda!
Dolar kuru sabitlendi, temkinli bekleyiş sürüyor! Dolar kuru sabitlendi!
ÇOK OKUNANLAR
Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da
Kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti
AKP anketinden dikkat çeken sonuç: İşte seçmenin verdiği iki kritik mesaj AKP anketinden dikkat çeken sonuç: İşte seçmenin verdiği iki kritik mesaj
UEFA'dan Arda Güler'e kötü haber: Kurala takılabilir UEFA'dan Arda Güler'e kötü haber
Yeni iddia: Cem Garipoğlu'nun otopsi raporunu bir trafik polisi hazırladı Cem Garipoğlu'nun otopsi raporuyla ilgili yeni iddia