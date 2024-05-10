Dolar kuru sabitlendi, temkinli bekleyiş sürüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

Enflasyonla mücadele kapsamında ne gerekirse yapacaklarını kaydeden Karahan, "Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

RİSK PRİMİ GERİLEDİ

Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de gerilerken, dün 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 32,24 TL'den işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 32,24 TL'den tamamlamıştı.

FED ETKİSİ

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler ve ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları olumlu yönde etkilemesi varlık fiyatlarına da yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem