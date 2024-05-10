Altın fiyatlarına Fed dopingi: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinin gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli duruşlarını korudukları görülürken, iş gücü piyasasında soğuma işaretlerinin devam etmesi Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine neden oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 91 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, bu hamlenin yüzde 70 olasılıkla eylül ayında yapılması bekleniyor.

ONS ALTIN YÜKSELDİ

Söz konusu gelişmelerin ardından altının onsu dün yüzde 1,6 değer kazanırken, yeni günde 0,4 artışla 2 bin 357 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ise 2 bin 454 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem