İnşaat maliyeti katlanarak büyüdü, artış sürdü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre, inşaat maliyeti martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 yükseldi.

AYLIK OLARAK EN ÇOK MALZEME ARTTI

Verilere göre, aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,54, işçilik endeksi yüzde 1,3 arttı.

YILLIK OLARAK EN ÇOK İŞÇİLİK ARTTI

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 55,17, işçilik endeksi yüzde 108,04 artış kaydetti.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,14, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,44 yükseldi. Martta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Mart 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 52,77, işçilik endeksi yüzde 107,45 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILAR MALİYETİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,15 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,25 artarken işçilik endeksi yüzde 1,54 yükseliş kaydetti. Malzeme endeksinde yıllık bazda yüzde 62,93, işçilik endeksinde de yüzde 110,27 artış görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem