Kriz derinleşti, sanayi üretimi daraldı: Seri son buldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2024 Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı

TÜİK'in yayımladığı verilere göre, sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi. Böylelikle üç aydır devam eden aylık artış serisi Mart ayıyla birlikte son bulmuş oldu.

SINIRLI YILLIK ARTIŞ

Yıllık olarak bakıldığında ise sanayi üretiminin yüzde 4,3 arttığı izlendi. Şubat ayında sanayi üretiminde yıllık artış yüzde 11,2 olmuştu.

AYLIK OLARAK EN ÇOK ELEKTRİK SEKTÖRÜ BÜYÜDÜ

Martta aylık bazda ana sektörlerden imalat yüzde 0,3, elektrik yüzde 1,5 daralırken madencilik yüzde 0,2 büyüdü.

AYLIK OLARAK EN ÇOK TÜKETİM MALLARI KÜÇÜLDÜ

Aynı dönemde aylık bazda dayanıklı tüketim malı yüzde 0,4, dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 1,1 küçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem