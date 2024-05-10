SPK'dan iki şirketin ilk halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin ilk halka arzını onayladı.

SPK'dan iki şirketin ilk halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin pay başına 70 liradan ilk halka arzına onay verdi.

SPK bültenine göre, Kurul, Garanti Faktoring AŞ'nin 318 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Lider Faktoring AŞ'nin 135 milyon lira, Creditwest Faktoring AŞ'nin 60 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 775 milyon lira, ING Bank AŞ'nin 250 milyon dolar ve Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'nin 550 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Öte yandan Logos Portföy Yönetimi AŞ’nin 7,5 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 32 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebini olumlu karşılandı.

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