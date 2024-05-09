Piyasalarda gün sonu: Borsa İstanbul'da hafif artış, altın fiyatında düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 10.274,38 puandan başlayarak en düşük 10.187,83 ve en yüksek 10.380,42 puanı gördü. Endeks, 20,83 puan artarak 10.268,58 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu: Borsa İstanbul'da hafif artış, altın fiyatında düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hafif bir artış yaşandı. Endeks, günü 10.268,58 puandan kapatarak önceki kapanışa göre %0,20 artış gösterdi.

Mali endeks %0,76, hizmetler endeksi %0,01 değer kazanırken, teknoloji endeksi %0,33 ve sanayi endeksi %0,11 değer kaybetti. BIST 30 endeksi de %0,16 artarak 11.145,83 puandan kapandı.

Altın ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2 bin 334 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı %0,2 azalışla 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Dolar kuru alış/satış fiyatları 32,1545/32,2833 lira olarak belirlendi.

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