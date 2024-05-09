Piyasalarda gün sonu: Borsa İstanbul'da hafif artış, altın fiyatında düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hafif bir artış yaşandı. Endeks, günü 10.268,58 puandan kapatarak önceki kapanışa göre %0,20 artış gösterdi.

Mali endeks %0,76, hizmetler endeksi %0,01 değer kazanırken, teknoloji endeksi %0,33 ve sanayi endeksi %0,11 değer kaybetti. BIST 30 endeksi de %0,16 artarak 11.145,83 puandan kapandı.

Altın ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2 bin 334 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı %0,2 azalışla 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Dolar kuru alış/satış fiyatları 32,1545/32,2833 lira olarak belirlendi.