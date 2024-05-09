Günlerdir konuşuluyordu! İstanbul'da ekmeğe büyük zam

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldi. İşte yapılan zam oranına dair detaylar;

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Günlerdir konuşuluyordu! İstanbul'da ekmeğe büyük zam

Hayat pahalılığının artarak devam ettiği İstanbul'da şimdi de ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.

Aralık 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.

YÜZDE 31,25 ZAM

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı. Zammın İstanbul genelindeki tüm fırınlarda geçerli olacağı bildirildi.

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