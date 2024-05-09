Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." dedi.

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Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklaması şöyle:

TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.

Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek.

Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek - Resim : 1

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Kaynak: İHA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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