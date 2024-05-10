Mehmet Şimşek tarih verdi: Yeni ekonomi planı yolda!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi planına ilişkin açıklamada bulundu. Şimşek, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile verimlilik ve tasarruf paketini açıklayacağız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TAM'ın tanıtımında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni ekonomi planına ilişkin konuşan Şimşek, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kamuda verimlilik ve tasarruf paketi açıklayacaklarını belirtti.

"SANAYİYİ SADECE PİYASALARA BIRAKAMAYIZ"

Konuşmasının devamında Şimşek, "Sanayiyi sadece piyasalara bırakamayız. Sanayide dönüşümü kamu desteğiyle hızlandıracağız" dedi.

Mehmet Şimşek tarih verdi: Yeni ekonomi planı yolda! - Resim : 1

KDV AÇIKLAMASI

"Yaşadığımız asrın felaketi olan depremin bütçe açığı üzerinden etkisi var" diyen Şimşek, "Bütçe açığını azaltmak için aldığımız önlemler enflasyonist oldu. KDV'yi artırdık. Ama bu bir kerelik. Bu sene artırmayacağız" ifadelerini kullandı.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Şimşek, "Enflasyonda piyasa öngörüleriyle bizim hedeflerimiz arasındaki makas kapanacaktır. Türkiye'yi fiyat istikrarına kavuşturacağız. En büyük önceliğimiz hayat pahalılığı baskısını azaltmaktır. Enflasyonu tek haneye indirmek için maliye politikası tarafında ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Mehmet Şimşek KDV Türkiye ekonomisi
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