Ticaret Zincirinde Kısıtlama Alarmı: 'Umarım Merkez Bankası Gecikmeden Adım Atar...'

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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, son köşe yazısında Merkez Bankası’nın temmuz ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilere değinirken, bu indirimin reel sektör üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. Güngör, faiz indiriminin tek başına yeterli olmayacağını vurgulayarak, ticari kredi kısıtlamalarının devam ettiği sürece reel sektörün finansmana erişimde ciddi sorunlar yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Yazısında iş dünyasından örnekler veren Güngör, bazı iş insanlarının bankalarla yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Büyük bir bankadan milyonluk kredi limiti onayı alan bir işadamının, yüksek faizle dahi olsa krediye ulaşamadığını ifade eden Güngör, aynı bankanın ticari kart limitini de sessizce düşürdüğünü kaydetti. Ticari kart limitinin düşürülmesi nedeniyle bir başka iş insanı ise üretimi aksatmak zorunda kaldı.

HARCAMA SINIRI ZORA SOKTU

KOBİ’lerin finansmanında önemli rol oynayan ticari kartların, son dönemde işlem ve harcama sınırları nedeniyle yetersiz kaldığını belirten Güngör, bu durumun sadece bir işletmeyi değil tüm tedarik zincirini etkilediğini vurguladı. Ticaretin akışını sekteye uğratan bu kısıtlamaların zincirleme ekonomik sorunlara yol açtığını ifade etti.

'MERKEZ BANKASI GECİKMEDEN ADIM ATMALI'

Yazısında Bloomberg kaynaklı bir habere de atıfta bulunan Güngör, Merkez Bankası’nın ticari kredilere yönelik bazı kısıtlamaları gevşetmeyi planladığını aktardı. Ancak bu adımların henüz resmiyet kazanmadığını belirten Güngör, finansmana erişimin bu kadar zora girdiği bir dönemde ticari kartların sınırlama dışında tutulmasının faydalı olacağını vurguladı. Aksi halde istihdamdan vergi gelirlerine kadar birçok alanda ciddi sorunların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Güngör, "Umarım, Merkez Bankası gecikmeden adım atar. Aksi takdirde istihdamdan vergi gelirlerine, tahsilat zincirinin bozulmasından üretimin aksamasına kadar pek çok sorun yaşarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah