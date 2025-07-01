Cepler Cayır Cayır Yanacak! Doğal Gaza Dev Zam

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Doğalgaz fiyatlarında dev bir artış yaşandı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, konutlarda doğal gaz fiyatları yüzde 24,6 oranında zamlandı. Sanayi tüketicileri için ise artış yüzde 7,86 olarak belirlendi. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi