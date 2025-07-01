Ünlü Çay Markasında Pestisit Tespit Edildi: Tüm Raflardan Acil Toplatılıyor

Avrupa'da satılan litchi aromalı siyah çayda sağlığa zararlı seviyede pestisit tespit edildi. Ürün raflardan toplatılırken, tüketicilere iade çağrısı yapıldı.

Ünlü Çay Markasında Pestisit Tespit Edildi: Tüm Raflardan Acil Toplatılıyor
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Avrupa'da satışı yapılan bazı gıda ürünleriyle ilgili sağlık endişeleri artarken, bu kez bir siyah çay markası gündemde. Hollanda'daki Asya market zincirlerinde satılan Beleaf markasına ait litchi aromalı siyah çayda, yasal sınırın üzerinde pestisit kalıntısına rastlandı. Ürünün raflardan acilen kaldırılması kararı alındı.

GERİ ÇAĞIRMA BAŞLATILDI

Hollanda genelinde birçok şubesi bulunan Amazing Oriental marketlerinde satışa sunulan ürün hakkında yetkililer tarafından geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlatıldı. Tüketicilerin bu çayı kesinlikle tüketmemeleri ve derhal iade etmeleri istendi. Ürünü iade etmek isteyenlerden fiş ibrazı istenmeyecek, yalnızca ürünü teslim etmeleri yeterli olacak.

Ünlü Çay Markasında Pestisit Tespit Edildi: Tüm Raflardan Acil Toplatılıyor - Resim : 1

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI SEVİYEDE PESTİSİT TESPİT EDİLDİ

Yapılan laboratuvar analizlerinde, Beleaf Black Tea with Lychee adlı ürünün 37,5 gramlık paketlerinde insan sağlığına zarar verebilecek düzeyde pestisit kalıntısına rastlandı. Geri çağrılan ürünlerin son tüketim tarihi 28 Eylül 2027 olarak açıklandı. Ürünler 94604 kod numarasıyla raflarda yer alıyordu.
Yetkililer, söz konusu çayı satın alan tüketicilerin mutlaka ürünü iade etmeleri gerektiğini vurgularken, sağlık açısından herhangi bir risk oluşmaması adına çayın kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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