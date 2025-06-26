Merkez Bankası'ndan 'Enflasyon' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 19 Haziran 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. Politika faizinin 46 seviyesinde sabit tutulmasına karar verilen toplantının özetinde, öncü verilerin enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiği ifade edildi.

Toplantı özetinin enflasyonla ilgili bölümünde "Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Mevsimsellikten arındırılmış aylık artışlar B ve C endekslerinde bir önceki aya kıyasla düşüş kaydetmiştir. Bu dönemde B endeksini oluşturan gruplar genelinde fiyat artışlarının zayıfladığı gözlenmiştir. Dağılım ve model bazlı ana eğilim göstergeleri de bu dönemde gerilemeye işaret etmiştir" ifadelerine yer verildi.

'DÜŞÜŞ HAZİRANDA DA SÜRÜYOR'

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtilirken, özette şöyle denildi:

"Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında, aylık temel mal enflasyonunun haziran ayında yavaşlayacağı, hizmet enflasyonunun ise görece yatay bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Öncü veriler kur geçişkenliği yüksek olan dayanıklı tüketim mallarında beyaz eşya dışındaki kalemlerde nispeten sınırlı bir artışa işaret etmektedir. Hizmet grubunda, ulaştırma hizmetleri fiyatlarının bayramın da etkisiyle karayolu ile yolcu taşımacılığı fiyatlarına bağlı olarak haziran ayında artması beklenmektedir. Ulaştırma ve kira dışındaki hizmet kalemlerinde ise ılımlı bir görünüm izlenmektedir.

'GIDA ENFLASYONU DÜŞÜŞTE'

Öncü veriler haziran ayının ilk yarısı için işlenmemiş gıda grubunda, yaşanan don hadisesinin yansımalarının hissedildiği taze meyve fiyatlarındaki artışın sebze fiyatlarındaki düşüşle dengelendiği bir görünüm ima etmektedir. İşlenmiş gıda grubu enflasyonunun ise grup genelinde düşük seyrettiği izlenmektedir.

Enerji grubu enflasyonunda şebeke suyu ve ham petrol fiyatlarındaki artışı takiben akaryakıt fiyatları öne çıkmakta, veriler elektrik fiyatlarında Son Kaynak Tedarik Tarifesi kaynaklı kısmi bir düşüş ima etmektedir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, öncü veriler dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir."

Kaynak: AA