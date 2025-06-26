ING Türkiye'de Üst Düzey Atama

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Bankacılık sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Hüsniye Ulu, ING Türkiye'nin "sevilen dijital banka" olma hedefi doğrultusunda tüzel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek. ING Türkiye’nin dijitalleşme odaklı stratejileri doğrultusunda, kurumun KOBİ ve ticari segmentteki faaliyetlerine yön verecek.

UZUN YILLARA DAYANAN DENEYİM

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Hüsniye Ulu, yüksek lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi İşletme ve Sabancı Üniversitesi Finans bölümlerinde tamamladı. 2002 yılında ING Türkiye bünyesine katılan Ulu, bugüne kadar Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi, Şube Müdürü, Bölge Müdürü ve Tüzel Bankacılık İş Kolu Direktörü gibi farklı pozisyonlarda görev aldı.

Son olarak ING Leasing Genel Müdürü olarak görev yapan Ulu, 2024 Aralık ayından bu yana operasyon ekiplerinin yönetimini üstlendi ve operasyonel süreçlerin dijital dönüşümünde kilit projelere imza attı.

"KOBİ VE TİCARİ MÜŞTERİLERİMİZE ZAHMETSİZ BİR DENEYİM SUNUYORUZ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, bankanın dijitalleşme stratejisini güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Gökgöz, “KOBİ ve ticari müşterilerimize dijital, zahmetsiz ve yenilikçi bir bankacılık deneyimi sunmak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hüsniye Ulu’nun bu stratejik süreçte önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA