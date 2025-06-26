SSK BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! İsa Karakaş Net Rakam Verdi, İşte Zam Sonrası En Düşük Emekli Maaşı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ORANI YÜZDE 16’DA KALABİLİR

Temmuz zammı kapsamında memur ve memur emeklileri için hesaplanan artış oranı ise yüzde 16 seviyesinde kalacak. Buna göre en düşük memur maaşı 40.417 TL’den 46.682 TL’ye yükselecek. Evli memurlarda ise bu rakam 50.503 TL’yi aşabilecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 19.616 TL’den 22.656 TL’ye çıkacak.

Toplu sözleşme hükümleri gereği, memur ve memur emeklilerinin zam oranı enflasyonun yaklaşık yüzde 1 altında hesaplanacak.