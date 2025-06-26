SSK BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! İsa Karakaş Net Rakam Verdi, İşte Zam Sonrası En Düşük Emekli Maaşı
Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan olası zam senaryolarını ve öne çıkan rakamları kamuoyuyla paylaştı.
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İsa Karakaş, özellikle AKP kulislerinde emeklilerin geçim sıkıntısının en büyük tartışma konusu haline geldiğini belirtti. Sahada milletvekillerinin emekli maaşlarıyla ilgili yoğun tepkiyle karşılaştığını aktaran Karakaş, bu durumun en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi yönünde adımları gündeme taşıdığını ifade etti.
14.469 TL’LİK MAAŞ 16.856 TL’YE ÇIKABİLİR
Şu anda 14.469 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı için sadece enflasyon farkı verileceği, ek refah payı planlanmadığı kaydedildi. Ancak Karakaş, Cumhurbaşkanı’nın devreye girmesi halinde bu rakamın 16.856 TL’ye çıkarılabileceğini vurguladı. Kök maaşı düşük olan emekliler için de sıfır zam alınmaması adına enflasyon oranında güncelleme yapılabileceği belirtiliyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ORANI YÜZDE 16’DA KALABİLİR
Temmuz zammı kapsamında memur ve memur emeklileri için hesaplanan artış oranı ise yüzde 16 seviyesinde kalacak. Buna göre en düşük memur maaşı 40.417 TL’den 46.682 TL’ye yükselecek. Evli memurlarda ise bu rakam 50.503 TL’yi aşabilecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 19.616 TL’den 22.656 TL’ye çıkacak.
Toplu sözleşme hükümleri gereği, memur ve memur emeklilerinin zam oranı enflasyonun yaklaşık yüzde 1 altında hesaplanacak.
SEYYANEN ARTIŞ VE EŞEL MOBİL SİSTEMİ GÜNDEMDE DEĞİL
Karakaş, hükümetin mevcut gündeminde seyyanen zam veya ek refah payı gibi başlıkların yer almadığını belirtti. Ayrıca, maaşların enflasyona göre düzenli olarak güncellenmesini sağlayan eşel mobil sisteminin de planlamalar arasında olmadığına dikkat çekti.
Uzmanlar ise uzun vadeli çözüm için en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerine çıkarılması ve eşel mobil sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor.