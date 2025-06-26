Eti Bakır’dan 300 Milyon Dolarlık Yatırım

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Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, yapılan yatırımın temel amacının Türk çiftçisine ve ülke tarımına doğrudan katkı sağlamak olduğunu belirtti. Türkiye’deki gübre pazarının yaklaşık 6 milyon tonluk bir hacme ulaştığını ifade eden Akbaş, bu pazarın önemli bir kısmını oluşturan DAP gübresi için üretim kapasitelerinin yeterli olduğunu kaydetti.

YERLİ ÜRETİMLE UYGUN FİYAT, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Akbaş, yerli gübre üretiminin tarımsal sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu vurgulayarak, “Mardin ve Samsun’daki üretim tesislerimizle hem tarım ekonomisinin gelişimine katkı sağlıyoruz hem de döngüsel ekonomi modeliyle çiftçilere daha erişilebilir fiyatlarla gübre sunuyoruz. Bu yatırımların tarımda verimliliği artıracağına inanıyoruz” dedi.

GÜNLÜK 2 BİN TON ÜRETİM KAPASİTESİ

70 bin metrekarelik kapalı alana kurulan tesis, günlük 2 bin ton gübre üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. 10 ayrı bölümden oluşan yapı; gübre depolama, silo alanları, değirmen, yardımcı üniteler, DAP binası, fosforik asit bölgesi, şalt binası, giyinme odaları ve paketleme alanlarını içeriyor. Tesiste kullanılan ileri teknoloji, üretim süreçlerinde yüksek verimlilik sağlıyor.

OTOMATİK SİSTEMLER VE ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER

Gübre üretim hattına limandan gelen hammaddeler, konveyör bantlarla otomatik olarak aktarılıyor. Aynı sistemle ihraç edilecek ürünlerin sevkiyatı da gerçekleştirilecek. Tesisteki 4 kademeli arıtma sistemi sayesinde baca gazı emisyonlarının Avrupa standartlarının altına indirildiği, hammaddenin saklandığı silolar sayesinde ise çevreye yayılım ve toz taşınımının önüne geçildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA