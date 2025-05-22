Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail ile Ticaret' Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine yönelik haberleri yalanladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli terör suçlarından dolayı aranan ve yurt dışına kaçan, Türkiye düşmanı istihbarat örgütlerinin etki ajanlığına soyunan birinin sosyal medya üzerinden Türkiye’nin İsrail ile hala ticaret yaptığı iması ve algısı oluşturmak amaçlı haberi yalan ve çarpıtmalar üzerine kuruludur. 1,5 yıldan fazla bir süredir İsrail’in Gazze-Batı Şeria-Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırganlığına ve Gazze’deki soykırımına karşı, Türkiye’miz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, dünyada en yiğitçe mücadeleyi, diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en birinci sırada veren ülkedir. Bu gerçek başta Filistinliler, Filistin hükümeti, bütün İslam dünyası, ve vicdanı olan diğer ülkeler ve halkları tarafından takdirle karşılanmaktadır" denildi.

'TİCARET TAMAMEN DURDURULDU'

"Haberde verilen 2024’te 2,8 milyar dolarlık Türkiye’den İsrail’e ihracat rakamı da tamamen yanlıştır. Ticareti 2 Mayıs 2024’te durdurma kararımız öncesinde, 2024’ün ilk 4 ayında, ihracat 1 milyar 522 milyon dolar olup, buna Filistin’e yapılan ihracat da dahildir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna ilaveten, Batı Şeria-Ramallah merkezli Filistin hükümetinin Filistin’in acil ihtiyaçları için Türkiye ile ticaret yapma isteği karşısında, 7 Haziran 2024’te yapılan 'Türkiye-Filistin devleti protokolü' uyarınca, özgün bir kontrollü ticaret mekanizması geliştirildi. Sadece ithalatçının Filistinli, varış yerinin Filistin adresi olmak ve Ticaret Bakanlığımız tarafından her başvuru sıkıca kontrol edilerek, sınırlı izin verme uygulaması uyarınca yapılan Türkiye’den Filistin’e ihracat da 2024 yılı toplamında 797 milyon dolardır. Bu rakamlar Ticaret Bakanlığı gümrük verileri ve TÜİK verileri ile sabittir. Diğer taraftan, Filistin toprakları ile yapılan bu az miktardaki ticaret de, Filistin’in limanı, gümrüğü olmadığı için İsrail’in iki limanı üzerinden yapılabilmektedir."

'İHTİRA MAHİYETİNDE'

Açıklamada, "Görüldüğü üzere, çarpıtma haber tamamen 'Türkiye sanki halen İsrail’e ihracat yapıyormuş' algısı oluşturmaya yönelik bir iftira mahiyetindedir. Türkiye’nin, hükümetimizin İsrail’in soykırımlarına karşı politika ve tedbirlerini itibarsızlaştırmayı ve düpedüz İsrail’in çıkarlarına hizmet etmeyi amaçladığı açıktır. Gerçekler ortadadır. İlişikteki tablomuzda yer alan veriler sabittir. Türkiye, 2022 yılı verileri ile İsrail ile 9,5 milyar dolarlık dış ticaretinden, ki bunun 7 milyar doları ihracat olmak üzere Filistin davasını ve masum Filistinlileri desteklemek için feragat etmiştir. Hükümetimizin, Ticaret Bakanlığımızın, bu konudaki resmi, gerçek, ve istatistiki verilere dayalı açıklamalarına itibar edilmesi, İsrail’e hizmet eden etki ajanı terör kaçkınlarının yalanlarına, çarpıtma, cımbızlama haberlerinin dikkate alınmaması hususunu kamuoyumuzun dikkatine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA