Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı, dün itibarıyla 13.687 lira 44 kuruş olarak tespit edildi. Bu rakam, piyasa dinamikleri çerçevesinde belirlenen fiyatlamalarla şekillendi.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dünkü işlem hacmi 6 milyon 688 bin 660 liraya ulaştı. Bu rakam, bir önceki günkü 6 milyon 214 bin 670 liralık hacme göre artış gösterdi.

TİCARET MİKTARI 497 BİN METREKÜP OLDU

Spot piyasada dün 497 bin metreküp doğal gaz el değiştirdi. Referans fiyatın bu hacim üzerinden belirlendiği işlem gününde dengeleme gazı alış fiyatı 14.371 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 13.003 lira 7 kuruş olarak açıklandı.

DOĞAL GAZ ARZI TALEBİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’ye dün toplamda 92 milyon 505 bin 49 metreküp doğal gaz girişi yapılırken, piyasaya arz edilen miktar 93 milyon 221 bin 36 metreküple talebin üzerinde gerçekleşti. Bu veriler, arz-talep dengesi açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

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Kaynak: AA

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliş Gösterdi Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliş Gösterdi
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