Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliş Gösterdi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından yayımlanan verilere göre, spot piyasada işlem hacmi bugün dünkü hacme kıyasla yüzde 0,3 artışla 1 milyar 834 milyon 603 bin 514 liraya ulaştı.

FİYAT ZİRVELERİ GECE VE AKŞAM SAATLERİNDE

Gün öncesi piyasada megavatsaat başına elektrik fiyatı, yarın için en yüksek seviyesine 00.00, 01.00 ve 18.00-22.00 saat dilimlerinde 3.400 lira ile ulaşacak. En düşük fiyat ise saat 12.00’de 1.399 lira 99 kuruş olarak uygulanacak.

ORTALAMA FİYATLAR 3 BİN LİRAYI AŞTI

Gün öncesi piyasada megavatsaat başına elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3.061 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3.057 lira 45 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNKÜ SPOT FİYATLAR DA ZİRVEDE

Bugün spot piyasada ise megavatsaat başına elektriğin en yüksek fiyatı yine 3.400 lira seviyesinde gerçekleşirken, en düşük fiyat 1.798 lira 98 kuruş olarak kaydedildi.

Kaynak: AA