Tezgahlarda yerini aldı, erik fiyatı dudak uçuklattı!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birçok yaz meyvesi tezgahlarda yerini alırken, erik de tezgahlarda alıcılarını bekliyor. Kilosu dudak uçuklatan eriği vatandaşlar ise, tadımlık alıyor.

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Tezgahlarda yerini aldı, erik fiyatı dudak uçuklattı!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birçok yaz meyvesi tezgahlarda yerini alırken, erik de tezgahlarda alıcılarını bekliyor.

Kilosu 250 ile 300 lira arasında değişen erik, tezgahlarda tane ile satılıyor.

ERİK, 10'LU PAKETLER HALİNDE ALINIYOR

10’lu paketler halinde 30 liradan satılan eriği genellikle tadımlık alan vatandaşların yanı sıra, hamile olup aşeren kadınlar için de alınıyor.

Tezgahlarda yerini aldı, erik fiyatı dudak uçuklattı! - Resim : 1

"ERİK FİYATLARI BAYRAMDAN SONRA NORMALE DÖNER"

Eriğin yeni çıktığı için fiyatının yüksek olduğunu söyleyen Tuz Pazarı esnafı Ahmet Ali Koca, "Şu anda eriğin kilosu 250 lira. Vatandaş 2-3 tane tadımlık ya da hamileler için aşerenlere alıyor. İlk çıktığında bin 500 lira civarındaydı. Şu anda fiyatı 250-300 lira arası. Önümüzdeki hafta 100 liraya düşer. Bayramdan sonra her zamanki standart fiyatlarına döner. Bursa’da ilk bizim tezgahımızda var. Satılır mı diye bir deneyelim dedik" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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