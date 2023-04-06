Yabancıların borsadan kaçısı sürüyor: Seri dördüncü haftada da devam etti

Yabancıların hisse satış serisi dördüncü haftada da devam etti.

Yabancıların borsadan kaçısı sürüyor: Seri dördüncü haftada da devam etti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yabancı yatırımcılar 31 Mart haftasında 60,9 milyon dolarlık hisse sattı. Buna göre, yılbaşından bu yana net hisse satışı 927 milyon dolara ulaştı.

Yabancılar aynı haftada 15,1 milyon dolarlık tahvil aldı.
Merkez Bankası’nın haftalık olarak yayımladığı menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşik kişiler 31 Mart haftasını 60,9 milyon dolarlık satışla geçirdi.

Son satışlarla birlikte yabancıların hisse satış serisi dördüncü haftada da devam etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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