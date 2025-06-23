Temmuz Ayında Temettü Rüzgarı: Hissedarlar İçin Ek Gelir Fırsatları Artıyor
Borsa İstanbul’da yatırımcılar için temettü sezonu başladı. Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak kar payı ödemeleri, yatırımcıların portföylerine doğrudan katkı sunarken, bazı büyük şirketlerin temettü verimliliği piyasada olumlu beklentileri artırıyor. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla genel kurul onayını almış 23 şirketin temettü kararı netleşmiş durumda. Temmuz boyunca ise ödeme takvimi hız kazanacak.
Temettü dağıtımı gerçekleştirecek şirketler arasında Türk Hava Yolları (THYAO), Ülker Bisküvi (ULKER), Enka İnşaat (ENKAI), Turkcell (TCELL), BİM Mağazacılık (BIMAS) ve Emlak Konut GYO (EKGYO) gibi Borsa İstanbul’un öncü firmaları yer alıyor. Bu şirketlerin yatırımcısına yüksek oranlı nakit dağıtımları sunacak olması, piyasada temettü yatırımcılığını yeniden gündeme taşıdı.
Özellikle Türk Hava Yolları hisse başına net 2,93 TL ödeme ile dikkat çekerken, Ülker Bisküvi %6,50’ye ulaşan temettü verimiyle yatırımcıların radarına girdi.
YATIRIMCI TAKVİMİNE DİKKAT: GÜNLERE GÖRE TEMETTÜ PLANI
Temmuz ayında dağıtılacak temettülerin şirket bazında ödeme günleri ve miktarları şu şekilde sıralanıyor:
23 Haziran 2025
ULUFA: 133.535.000 TL (0,247 TL/hisse)
AYEN: 58.799.724,75 TL (0,210 TL/hisse)
24 Haziran 2025
KBORU: 100.000.000 TL (0,183 TL/hisse)
SKBNK: 106.250.000 TL (0,020 TL/hisse)
25 Haziran 2025
PAGYO: 69.600.000 TL (0,800 TL/hisse)
ATAKP: 64.874.040 TL (0,468 TL/hisse)
TABGD: 777.343.700 TL (2,980 TL/hisse)
30 Haziran 2025
ISKPL: 2.515.121 TL (0,015 TL/hisse)
TRCAS: 169.601.000 TL (0,670 TL/hisse)
1 Temmuz 2025
MHRGY: 41.350.000 TL (0,055 TL/hisse)
2 Temmuz 2025
LILAK: 752.253.400 TL (1,280 TL/hisse)
YAPRK: 4.828.000 TL (0,343 TL/hisse)
KCAER: 140.250.000 TL (0,072 TL/hisse)
EREGL: 1.487.500.000 TL (0,212 TL/hisse)
ISDMR: 616.250.000 TL (0,212 TL/hisse)
8 Temmuz 2025
KONTR: 17.000.000 TL (0,030 TL/hisse)
BOBET: 68.400.000 TL (0,170 TL/hisse)
9 Temmuz 2025
AVPGY: 600.000.000 TL (1,500 TL/hisse)
14 Temmuz 2025
KLSYN: 475.424.637 TL (0,102 TL/hisse)
16 Temmuz 2025
GENTS: 38.250.000 TL (0,130 TL/hisse)
18 Temmuz 2025
BASGZ: 1.190.000.000 TL (1,700 TL/hisse)
21 Temmuz 2025
AYEN (yeniden): 58.799.724,75 TL (0,210 TL/hisse)
22 Temmuz 2025
ALKLC: 776.038,95 TL (0,010 TL/hisse)
ESCAR: 51.000.000 TL (0,100 TL/hisse)
23 Temmuz 2025
PAGYO (ikinci kez): 57.615.343,71 TL (0,660 TL/hisse)
24 Temmuz 2025
VESBE: 59.702.420 TL (0,037 TL/hisse)
25 Temmuz 2025
MEDTR: 8.500.000 TL (0,070 TL/hisse)
29 Temmuz 2025
OSMEN: 20.000.480 TL (0,050 TL/hisse)
31 Temmuz 2025
BIGCH: 66.300.410 TL (0,620 TL/hisse)
SANFM: 6.375.000 TL (0,042 TL/hisse)
LİSTE GENİŞLEYEBİLİR
Uzmanlar, bu listenin önümüzdeki günlerde genişlemesini bekliyor. Genel kurullarını tamamlayan diğer şirketlerin de temettü ödeme takvimini açıklamaları halinde, yatırımcılar için ek gelir fırsatları daha da artacak. Temettü yatırımcılığına ilgi duyanlar için Haziran ve Temmuz ayları, stratejik portföy planlaması açısından önem taşıyor.
BİST’TE TEMETTÜ STRATEJİSİ ÖN PLANDA
Yüksek enflasyon döneminde düzenli nakit akışı sağlamak isteyen yatırımcılar, temettü verimi yüksek hisselere yöneliyor. Bu nedenle bu dönemde yapılacak temettü ödemeleri, sadece portföy kazançlarını değil, hisse senedi tercihlerinde de belirleyici olabilir. Temettü sezonu yatırımcılar için olduğu kadar, piyasa dinamikleri açısından da belirleyici bir etki yaratmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi