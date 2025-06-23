Temmuz Ayında Temettü Rüzgarı: Hissedarlar İçin Ek Gelir Fırsatları Artıyor

Borsa İstanbul’da yatırımcılar için temettü sezonu başladı. Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak kar payı ödemeleri, yatırımcıların portföylerine doğrudan katkı sunarken, bazı büyük şirketlerin temettü verimliliği piyasada olumlu beklentileri artırıyor. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla genel kurul onayını almış 23 şirketin temettü kararı netleşmiş durumda. Temmuz boyunca ise ödeme takvimi hız kazanacak.

Temmuz Ayında Temettü Rüzgarı: Hissedarlar İçin Ek Gelir Fırsatları Artıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temettü dağıtımı gerçekleştirecek şirketler arasında Türk Hava Yolları (THYAO), Ülker Bisküvi (ULKER), Enka İnşaat (ENKAI), Turkcell (TCELL), BİM Mağazacılık (BIMAS) ve Emlak Konut GYO (EKGYO) gibi Borsa İstanbul’un öncü firmaları yer alıyor. Bu şirketlerin yatırımcısına yüksek oranlı nakit dağıtımları sunacak olması, piyasada temettü yatırımcılığını yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle Türk Hava Yolları hisse başına net 2,93 TL ödeme ile dikkat çekerken, Ülker Bisküvi %6,50’ye ulaşan temettü verimiyle yatırımcıların radarına girdi.

Temmuz Ayında Temettü Rüzgarı: Hissedarlar İçin Ek Gelir Fırsatları Artıyor - Resim : 1

YATIRIMCI TAKVİMİNE DİKKAT: GÜNLERE GÖRE TEMETTÜ PLANI

Temmuz ayında dağıtılacak temettülerin şirket bazında ödeme günleri ve miktarları şu şekilde sıralanıyor:

23 Haziran 2025

ULUFA: 133.535.000 TL (0,247 TL/hisse)
AYEN: 58.799.724,75 TL (0,210 TL/hisse)

24 Haziran 2025

KBORU: 100.000.000 TL (0,183 TL/hisse)
SKBNK: 106.250.000 TL (0,020 TL/hisse)

25 Haziran 2025

PAGYO: 69.600.000 TL (0,800 TL/hisse)
ATAKP: 64.874.040 TL (0,468 TL/hisse)
TABGD: 777.343.700 TL (2,980 TL/hisse)

Temmuz Ayında Temettü Rüzgarı: Hissedarlar İçin Ek Gelir Fırsatları Artıyor - Resim : 2

30 Haziran 2025

ISKPL: 2.515.121 TL (0,015 TL/hisse)
TRCAS: 169.601.000 TL (0,670 TL/hisse)

1 Temmuz 2025

MHRGY: 41.350.000 TL (0,055 TL/hisse)

2 Temmuz 2025

LILAK: 752.253.400 TL (1,280 TL/hisse)
YAPRK: 4.828.000 TL (0,343 TL/hisse)
KCAER: 140.250.000 TL (0,072 TL/hisse)
EREGL: 1.487.500.000 TL (0,212 TL/hisse)
ISDMR: 616.250.000 TL (0,212 TL/hisse)

8 Temmuz 2025

KONTR: 17.000.000 TL (0,030 TL/hisse)
BOBET: 68.400.000 TL (0,170 TL/hisse)

9 Temmuz 2025

AVPGY: 600.000.000 TL (1,500 TL/hisse)

Temmuz Ayında Temettü Rüzgarı: Hissedarlar İçin Ek Gelir Fırsatları Artıyor - Resim : 3

14 Temmuz 2025

KLSYN: 475.424.637 TL (0,102 TL/hisse)

16 Temmuz 2025

GENTS: 38.250.000 TL (0,130 TL/hisse)

18 Temmuz 2025

BASGZ: 1.190.000.000 TL (1,700 TL/hisse)

21 Temmuz 2025

AYEN (yeniden): 58.799.724,75 TL (0,210 TL/hisse)

22 Temmuz 2025

ALKLC: 776.038,95 TL (0,010 TL/hisse)
ESCAR: 51.000.000 TL (0,100 TL/hisse)

23 Temmuz 2025

PAGYO (ikinci kez): 57.615.343,71 TL (0,660 TL/hisse)

24 Temmuz 2025

VESBE: 59.702.420 TL (0,037 TL/hisse)

25 Temmuz 2025

MEDTR: 8.500.000 TL (0,070 TL/hisse)

Temmuz Ayında Temettü Rüzgarı: Hissedarlar İçin Ek Gelir Fırsatları Artıyor - Resim : 4

29 Temmuz 2025

OSMEN: 20.000.480 TL (0,050 TL/hisse)

31 Temmuz 2025

BIGCH: 66.300.410 TL (0,620 TL/hisse)
SANFM: 6.375.000 TL (0,042 TL/hisse)

LİSTE GENİŞLEYEBİLİR

Uzmanlar, bu listenin önümüzdeki günlerde genişlemesini bekliyor. Genel kurullarını tamamlayan diğer şirketlerin de temettü ödeme takvimini açıklamaları halinde, yatırımcılar için ek gelir fırsatları daha da artacak. Temettü yatırımcılığına ilgi duyanlar için Haziran ve Temmuz ayları, stratejik portföy planlaması açısından önem taşıyor.

BİST’TE TEMETTÜ STRATEJİSİ ÖN PLANDA

Yüksek enflasyon döneminde düzenli nakit akışı sağlamak isteyen yatırımcılar, temettü verimi yüksek hisselere yöneliyor. Bu nedenle bu dönemde yapılacak temettü ödemeleri, sadece portföy kazançlarını değil, hisse senedi tercihlerinde de belirleyici olabilir. Temettü sezonu yatırımcılar için olduğu kadar, piyasa dinamikleri açısından da belirleyici bir etki yaratmaya devam ediyor.

Altın, Petrol ve Borsada Orta Doğu Depremi! Ekonomist Filiz Eryılmaz AçıkladıAltın, Petrol ve Borsada Orta Doğu Depremi! Ekonomist Filiz Eryılmaz AçıkladıEkonomi

Şenol Babuşcu Merkez Bankası'nın Stratejisini Açıkladı: Meğer 'İnce Plan' Bu YüzdenmişŞenol Babuşcu Merkez Bankası'nın Stratejisini Açıkladı: Meğer 'İnce Plan' Bu YüzdenmişEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

600 Bin Kamu İşçisi Merakla Bekliyor: İkinci Zam Teklifi İçin Gözler Masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlk Yorum 600 Bin Kamu İşçisi Merakla Bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlk Yorum
ÖTV'de Sistem Sil Baştan Değişiyor! Araç Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor ÖTV'de Sistem Sil Baştan Değişiyor! Araç Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor
En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor
Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir? Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir?
22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor 22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor
Dövülerek Yapılıyor Sakız Gibi Uzuyor: Tam 12 Saat Pişiyor, Yiyen Bağımlısı Oluyor Dövülerek Yapılıyor Sakız Gibi Uzuyor: Tam 12 Saat Pişiyor, Yiyen Bağımlısı Oluyor
Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Ülkelerin İHA ve SİHA Gücü Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Ülkelerin İHA ve SİHA Gücü Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı