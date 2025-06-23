Şenol Babuşcu Merkez Bankası'nın Stratejisini Açıkladı: Meğer 'İnce Plan' Bu Yüzdenmiş

Yeni düzenlemelerin en dikkat çeken başlığı, KKM hesaplarında zorunlu karşılık oranının artırılması oldu. TCMB, bankaların KKM hesapları için ayırmakla yükümlü olduğu zorunlu karşılık oranını %33’ten %40’a çıkardı. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bu adımın KKM'yi bankalar için daha maliyetli hale getirme hedefi taşıdığını belirtti. Babuşcu, bu sayede Türk Lirası mevduatlara geçişin teşvik edilmek istendiğini ifade etti.

"Bu uygulama, Merkez Bankası'nın KKM’den kademeli çıkış stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü gösteriyor" diyen Babuşcu, para politikasının etkinliğini artırmak için TL'nin sistemde daha fazla yer bulmasının amaçlandığını dile getirdi.