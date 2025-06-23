Altın, Petrol ve Borsada Orta Doğu Depremi! Ekonomist Filiz Eryılmaz Açıkladı

ALTINDA 3.400 DOLAR SENARYOSU MASADA

Filiz Eryılmaz’a göre, İran’ın ABD üslerine saldırması durumunda altın fiyatlarında hızlı bir sıçrama görülebilir. Bu senaryo altında ons altının 3.400 dolar seviyesini aşabileceği öngörülüyor. Ancak tansiyonun kontrollü seyretmesi durumunda altının daha sınırlı bir yükselişle yatay bir görünüm sergilemesi bekleniyor.

PETROLDE 150 DOLAR UYARISI

Petrol fiyatları geçtiğimiz haftalarda %11’in üzerinde yükseliş göstermişti. Eryılmaz, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ihtimalinin piyasalar açısından kritik bir kırılma noktası olabileceğini söyledi. Böyle bir gelişme yaşanırsa, petrol fiyatlarının 150 dolar seviyelerine tırmanabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, sadece enerji piyasalarını değil, küresel ekonomik dengeleri de derinden etkileyebilir.