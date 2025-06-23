Altın, Petrol ve Borsada Orta Doğu Depremi! Ekonomist Filiz Eryılmaz Açıkladı
ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırıların ardından küresel piyasalar tedirgin bir bekleyişe girdi. ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, yaşanan askeri gerilimin altın, petrol ve borsa üzerinde oluşturabileceği etkileri değerlendirdi. Eryılmaz’a göre, jeopolitik tansiyonun kontrolden çıkması durumunda piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanabilir.
Kaynak: Sözcü
Sözcü'den Büşra Kapan'ın haberine göre, ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada Fordow, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer tesise yönelik saldırının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tüm uçakların İran hava sahasından ayrıldığını belirten Trump, “Harika Amerikan savaşçılarımızı tebrik ederiz. Şimdi barış zamanı!” ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası piyasalar, İran’dan gelebilecek muhtemel misillemeleri yakından izlemeye başladı.
İRAN'DAN İLK TEPKİLER SAKİN AMA BEKLENTİLER BELİRSİZ
Filiz Eryılmaz, İran’ın henüz ABD’ye doğrudan bir karşılık vermemiş olmasının, piyasaların daha temkinli bir senaryo üzerinden fiyatlama yapmasına neden olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı’nın, “İsrail saldırılarını durdurursa biz de müzakereye hazırız” açıklaması ise piyasada nispeten ılımlı bir beklentiye neden oldu. Ancak uzmanlara göre İsrail’in geri adım atmaması ve İran’ın Rusya ile planladığı görüşmenin sonuçları, tansiyonun yönünü belirleyecek.
ALTINDA 3.400 DOLAR SENARYOSU MASADA
Filiz Eryılmaz’a göre, İran’ın ABD üslerine saldırması durumunda altın fiyatlarında hızlı bir sıçrama görülebilir. Bu senaryo altında ons altının 3.400 dolar seviyesini aşabileceği öngörülüyor. Ancak tansiyonun kontrollü seyretmesi durumunda altının daha sınırlı bir yükselişle yatay bir görünüm sergilemesi bekleniyor.
PETROLDE 150 DOLAR UYARISI
Petrol fiyatları geçtiğimiz haftalarda %11’in üzerinde yükseliş göstermişti. Eryılmaz, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ihtimalinin piyasalar açısından kritik bir kırılma noktası olabileceğini söyledi. Böyle bir gelişme yaşanırsa, petrol fiyatlarının 150 dolar seviyelerine tırmanabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, sadece enerji piyasalarını değil, küresel ekonomik dengeleri de derinden etkileyebilir.
BORSADA SATIŞ BASKISI GÜNDEMDE
Yurtiçi piyasalarda ise BIST 100 endeksinde yeni haftada satış baskısının hissedilmesi bekleniyor. Eryılmaz, endeksin 9.050 seviyesinin altında kapanması halinde 9.000 ve 8.950 puan bandına kadar gerileme yaşanabileceğini dile getirdi. Bu seviyenin daha önce Türkiye Varlık Fonu’nun devreye girdiği nokta olması nedeniyle dikkatle izleneceği ifade edildi.
Ulaştırma, enerji ve bankacılık hisselerinde satışların daha belirgin olması muhtemel. Gerilimin ABD-İran çatışmasına dönüşmesi durumunda, bu sektörlerdeki değer kaybı daha da derinleşebilir.
FAİZ BEKLENTİLERİ DE ŞAŞABİLİR
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz ayında faiz indirimi yapacağı beklentisi hâlâ fiyatlamalarda yer bulurken, jeopolitik gelişmeler bu takvimi değiştirebilir. Özellikle enerji fiyatlarının artması, küresel enflasyonla mücadelede yeni riskler doğurabilir.
Türkiye özelinde ise döviz kurundaki olası sıçramalar ve petrol fiyatlarının baskısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv politikalarını da zorlayabilir. Eryılmaz, bu süreçte likidite yönetiminin daha da önem kazanacağı görüşünde.
KRİTİK GÜN GÖZLER TAHRAN’DA OLACAK
Analistler, İran’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye ve sonrasında verilecek mesajlara odaklandı. Bu görüşmenin ardından İran’ın ABD’ye doğrudan yanıt verip vermeyeceği netleşebilir. Şu an için piyasalar, tansiyonun kontrollü biçimde yönetileceği beklentisiyle hareket ediyor.
Ancak Filiz Eryılmaz’a göre, tablo bir anda değişebilir. İran’ın ABD üslerine yönelik saldırı başlatması hâlinde, bu durumun sadece bölgesel çatışmaya değil, küresel krize dönüşmesi olasılığı göz ardı edilmemeli. Bu nedenle piyasalardaki sakinlik geçici olabilir. Gelişmelerin seyrine göre, altın ve petrolde sert yükselişlerin yanı sıra borsalarda hızlı değer kayıpları yaşanması mümkün.