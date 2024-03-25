Tatil hayal oldu: Erken rezervasyonla bile 2 çocuklu bir ailenin 5 günlük tatil faturası 50-70 bin TL

Tek odalı apartlarda bile 25 bin TL’yi bulan 5 günlük tatil, üst segmente doğru 300 bin TL’yi geçiyor.

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Tatil hayal oldu: Erken rezervasyonla bile 2 çocuklu bir ailenin 5 günlük tatil faturası 50-70 bin TL

Yüksek enflasyonla derinleşen ekonomik kriz nedeniyle ev, araba derken orta sınıf için tatil de hayal oldu. Turizm sezonu yaklaşırken oteller ve tur şirketleri erken rezervasyon fırsatları için reklamlar yayınlasa da indirimli fiyatlar bile yurttaşa çok uzak. Temmuz ayında iki çocuklu bir ailenin 5 günlük tatili tek odalı apartlarda 25 bin TL’den başlıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat'ın haberine göre ortalama otellerde 50 bin, beş yıldızlı otellerde ise 70 bin TL’yi aşıyor. Üst segmentlerde ise fatura 300 bin TL’yi buluyor. Turizmci bir kriz durumunda muhtaç kaldığı yerli turisti kaybetmemek için faizsiz tatil kredisi ve yerli turiste özel kontenjan öneriyor.

Asgari ücretin 17 bin TL, ortalama ücretin 25-30 bin TL olduğu, kredi faizlerinin yüzde 50’leri aştığı bu dönemde turizmde yaz sıkıntılı geliyor. Erken rezervasyon ile ilgili resmi oranlar verilmese de görüştüğümüz turizm kaynakları, manzaranın çok da iç açıcı olmadığını söylüyor.

Geçen yıl yüksek fiyatlarla yabancı turisti Mısır, İspanya ve Yunanistan’a kaçıran turizmci, tatil giderini karşılayabilecek durumdaki yerli turisti ise yüksek fiyatlar nedeniyle vizesiz Doğu Avrupa ülkeleri ile kapıda vize uygulaması başlatan Yunanistan’a kaptırıyor.

'5 YIL SONRA BULAMAZSINIZ'

Daha önce turizmcilere “Yerli turisti kaybetmeyelim, onlara özel kontenjan ayıralım” çağrısında bulunan Dedeman Resort&Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, yerli turistin mevcut fiyatları ödeme imkânı olmadığını belirtti. Demiray, “Bizim insanımız 250 Avro ve üstünü ödeyemez. Tüketimde tasarruf dönemi başladı. Bakın ben 5-10 yıl önce ‘böyle giderse çalıştıracak işçi bulamayız bu sektörde’ diyordum kimse inanmıyordu. O konuda halimiz ortada. Bugün de böyle giderse 5-10 yıl sonra yerli turist bulamayız’ diyorum” dedi.

Bu yıl tatil yapabilecek durumdaki yerli turistin daha seçici olacağını söyleyen Demiray, “Yerliyi kaçırmamamız lazım. Şu anki ekonomik durumda fiyatları kontrol edebilmemiz çok zor, farkındayım. Ama belli bir oranda yerli turiste kontenjan ayırıp sonra fiyatları yükseltebilirsiniz. Biz yerliyle yabancıyı aynı kefeye koyamayız” diye konuştu.

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Bayram Tatili
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