'Mehmet Şimşek ile Erdoğan karşı karşıya geldi' iddiasına yalanlama

Gazeteci Sedat Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla bir araya geldiği toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in elektrik ve doğalgazda devlet katkısına tepki gösterdiği iddiasını paylaştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise söz konusu haberi yalanladı.

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'Mehmet Şimşek ile Erdoğan karşı karşıya geldi' iddiasına yalanlama

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, ekonomik tablonun seçimlere 10 gün kala yüzde 5 faiz artırımını bile gerektirecek kadar kötü olduğunu belirterek 1 Nisan'dan sonra gelişecek süreçle ilgili olarak kulislerden edindiği duyumları aktardı.

Ekonominin direksiyonunun tam yetkiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e geçeceğini vurgulayan Bozkurt, şunları paylaştı:

"(...) Tam bir teknokrat. Elinde hesap makinesi ile geziyor bir nevi. Siyasi kaygısı hiç yok. Ekonomiyi belli bir kıvama getirerek buradan CV’sine bir başarı öyküsü eklemek istiyor. Kendisine politik bir gelecek ya da politik kariyer planı yapma derdinde değil. Bu elini rahatlatıyor. Bir de Erdoğan, Şimşek ve politikalarına bir biçimde mahkûm, seçenek yok elinde.

Şimşek’in programının ana temeli belli. Memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde yarım puan bile olsa yüksek zam olmayacak. Önümüzdeki dönem bayram ikramiyesine de veda edebiliriz. Bayram ikramiyesinin konuşulduğu toplantıda 'Bayram ikramiyesi nedir? Böyle bir şey dünyanın neresinde görülmüş' tepkisini bile göstermiş. Bu bir sinyal.

Cumhurbaşkanı kabinesi deniyor ama eskinin bakanlar kurulu yerine kullanacağımız bir kavram yok. Kabine de yok. Yapılan toplantının adı cumhurbaşkanının bakanları ile bir araya gelmesi. Yine böyle bir toplantıda Şimşek, elektrik ve doğalgazda devletin katkısına itiraz etmiş. Bunun kaldırılmasını istemiş. Erdoğan buna 'yoksulları öldürdün' diyerek o bilinen tarzıyla itiraz etmiş. Bunun üzerine Şimşek, 'Bunu ben (Hazine ve Maliye Bakanlığı) ödemem. Yoksullar içinse Aile Bakanlığı bunları tespit edip sadece onlara ödesin, herkesinkini niye ödüyoruz?' demiş.

Buradan anladığımız 1 Nisan sonrasında elektrik ve doğalgaza 3 haneli oranda zam gelebilir. Enflasyon ölçümüne göre bile, yüzde 80/90 arası bir düşük fiyat uygulaması var elektrik ve doğalgazda. Şimşek’in açıklamasına göre, 1 Nisan sonrasında dövizin serbest kalmasıyla, kur farkı nedeniyle ortaya çıkacak zam oranı bir anda kâbus halini alıyor. (...)"

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YALANLAMA GELDİ

Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden söz konusu iddiaya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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