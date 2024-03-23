AKP'den emekli maaşı açıklaması: Tarih verildi!

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Haber Global'de emekli maaşlarına ilişkin konuştu.

Akbaşoğlu, "2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli" dedi.

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emekli maaşına seyyanen zam gündemdeki yerini korurken Ankara mitingini işaret eden Akbaşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız."

ERDOĞAN, BANKA PROMOSYONU AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'de düzenlenen mitinginde emekliye banka promosyonu açıklamıştı.

Yaşanan ekonomik kriz sonrası emekli maaşlarına seyyanen zam beklenirken Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi" ifadeleri tepki çekmişti.

EMEKLİ MAAŞI

Öte yandan seyyanen zam iddiaları gündemden düşmezken, bilindiği üzere emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam almakta. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları belli oluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem