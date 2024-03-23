Erdoğan duyurmuştu: Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonuna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı banka promosyonunu işaret eden Çelik, "Buna mı müjde diyorsunuz?" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'de düzenlenen mitinginde emekliye banka promosyonu açıkladı.
Yaşanan ekonomik kriz sonrası emekli maaşlarına seyyanen zam beklenirken Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi" dedi.
"PROMOSYON GÜNCELLEME BAŞVURULARI BAŞLADI"
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" ifadelerini kullandı.
"YENİ BİR UYGULAMA DEĞİL"
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından emekli maaşı banka promosyonuna ilişkin paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, şu ifadelere yer verdi:
"Emeklilere promosyon ödemesi yeni bir uygulama değil! Yıllardır var. Bütün bankalar veriyor. Emeklinin kendi parasının karşılığı. Hükümetin lütfü değil! Dahası kamu bankaları yıllarca emeklilere düşük promosyon ödedi ve emeklileri mağdur etti. Şimdi emeklilerin çoğuna 8 bin lira ödenecek. Çünkü emeklilerin çoğu en düşük düzeyden aylık alıyor. Yanlış anlaşılma olmasın! 3 yıl için (36 ay için) 8 bin lira ödenecek! Aylık 222 TL ediyor! Buna mı müjde diyorsunuz?"
EMEKLİ MAAŞI
Öte yandan seyyanen zam iddiaları gündemden düşmezken bilindiği üzere emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam almakta. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları belli oluyor.
Nihai emekli zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.
Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.