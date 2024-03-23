Erdoğan duyurmuştu: Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı

"Emeklilere promosyon ödemesi yeni bir uygulama değil! Yıllardır var. Bütün bankalar veriyor. Emeklinin kendi parasının karşılığı. Hükümetin lütfü değil! Dahası kamu bankaları yıllarca emeklilere düşük promosyon ödedi ve emeklileri mağdur etti. Şimdi emeklilerin çoğuna 8 bin lira ödenecek. Çünkü emeklilerin çoğu en düşük düzeyden aylık alıyor. Yanlış anlaşılma olmasın! 3 yıl için (36 ay için) 8 bin lira ödenecek! Aylık 222 TL ediyor! Buna mı müjde diyorsunuz?"