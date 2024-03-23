Motorine indirim geldi

Motorine indirim geldi... İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları...

Motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden yer alıyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 23 Mart 2024 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları:

Motorin grubunda bugün itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.

Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 43.45 TL
Motorin litre fiyatı: 42.02 TL
LPG litre fiyatı: 22.47 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 43.36 TL
Motorin litre fiyatı: 41.95 TL
LPG litre fiyatı: 21.93 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.22 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 22.37 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.44 TL
Motorin litre fiyatı: 43.06 TL
LPG litre fiyatı: 22.01 TL

Etiketler
Motorin Motorin fiyatları
Star TV'nin en çok seyredilen dizisiydi; Adım adım finale koşuyor Star TV'nin en çok seyredilen dizisiydi; Adım adım finale koşuyor
BDDK'dan taşıt kredileri için yeni karar! BDDK'dan taşıt kredileri için yeni karar!
9 bin mağazası bulunuyordu. Dev firmanın iflası kabul edildi 9 bin mağazası bulunuyordu. Dev firmanın iflası kabul edildi
Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike
ÇOK OKUNANLAR
Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Erdoğan duyurmuştu: Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı: Cezası var! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı!
Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu
Bekir Bozdağ Yeniden Refah'a geçen Gülpınar'ı "hainlikle" suçladı; Şanlıurfa adayından yanıt gecikmedi Bekir Bozdağ Yeniden Refah'a geçen Gülpınar'ı "hainlikle" suçladı